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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Bosna Hersek'in Yeri AB'dir

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Bosna Hersek'in Yeri AB'dir
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nde yer alması gerektiğini ve üyelik sürecinin desteklendiğini belirtti. Saraybosna'daki basın toplantısında, Balkan ülkelerinin AB ve NATO'ya katılımının güvenliği artıracağını vurguladı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Bosna Hersek'in yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu ve üyelik sürecine destek verdiklerini ifade etti.

Pavel, resmi ziyaretle geldiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic tarafından törenle karşılandı.

Heyetler arası görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Pavel, Bosna Hersek'i AB üyeliği sürecinde desteklediklerini söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Balkan ülkelerinin AB ve NATO'ya katılarak güvenliklerinin güçleneceğine inandığını belirterek, bu durumun ülkelerin refahını da artıracağını kaydetti.

Bosna Hersek ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini vurgulayan Pavel, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Cvijanovic ve Becirovic arasında "güvenlik" tartışması

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Cvijanovic, Çekya ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, heyetler arası görüşmede turizm, eğitim gibi alanlardaki konuları görüştüklerini belirtti.

Cvijanovic, Bosna Hersek'te güvenlik sorunu bulunmadığını ifade ederek, "İçeride önemli siyasi anlaşmazlıklarımız var ancak AB üyeliği konusunda ortak hikayeye bağlıyız." dedi.

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Boşnak Üyesi Becirovic de Cvijanovic'e yanıt vererek, ülkede siyasi değil, güvenlikle ilgili sorunların öncelikli olduğunu kaydetti.

Becirovic, NATO yetkililerinin de güvenlik sorunu noktasında kendisiyle aynı düşündüğünü aktararak, "NATO Genel Sekreteri (Mark Rutte), 10 gün önce Bosna Hersek'teki durumdan endişe duyduğunu söyledi, bu açıklama rastgele yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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