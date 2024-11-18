Çekya Büyükelçisi Stepanek: Türkiye, AB için Önemi Büyüktür

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, ülkesinin Türkiye- Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini belirterek " Türkiye, AB için çok önemli bir ülke." dedi.

Ankara'daki görevine eylülde başlayan Stepanek, Türkiye-Çekya ilişkilerini ve Ankara'daki yaşamını Türkçe olarak AA'ya anlattı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan ve yıllar önce Türkiye'ye öğrenci ve araştırmacı olarak gelen Stepanek, büyükelçi olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye, benim için çok önemli bir ülke." ifadesini kullanan Stepanek, bağlı olduğu Çekya Dışişleri Bakanlığına Türkiye'de görev almak istediğini söylediğini aktardı.

Türkiye'ye diplomat olarak ilk kez 2010'da geldiğini, o zamandan bu yana ülkede ulaşım ve sağlık hizmetleri alanında gelişmelerin yaşandığını belirten Stepanek, Türk dili ve edebiyatına ilgisinin, Türk ve Osmanlı tarihiyle alakalı yüksek lisans teziyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Stepanek, araştırmalarında Türkçeyi anlamak için bu dili seçtiğini belirterek, okuduğu Türkçe romanlara değindi.

Orhan Pamuk'a ait "Beyaz Kale", "Benim Adım Kırmızı" ve "Kar" romanlarını okuduğunu anlatan Stepanek, "Şu anda Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmış 'Zoraki Diplomat' kitabını, hatıralarını okuyorum. Hem de Çekçeye çevirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Stepanek, genellikle yemek seçmediğini, Türk mutfağına ait yemekleri sevdiğini ancak en fazla Adana kebabını beğendiğini belirterek "Dün kelle paça çorbasının tadına baktım. Çok beğendim." dedi.

1990'ların sonunda Türkiye'ye geldiğinde Susurluk kazasının yaşandığını anlatan Büyükelçi, "O zamanlar, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri anlamanın kolay olmadığını anladım." ifadesini kullandı.

İkili ilişkiler

Stepanek, Türkiye-Çekya ticari ilişkilerinin önemine ve son yıllarda ticaret hacminde yaşanan gelişmeye işaret etti.

"Ticaret hacmi geçen yıl 5 milyar doları aştı. Bu yılın sonunda bu rakamın 7 milyar dolara yakın olmasını umuyoruz." diyen Stepanek, bunun iki ülke arasındaki ilişkinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Çekya'ya, Çekya'dan da Türkiye'ye öğrencilerin geldiğini anlatan Stepanek, teknolojik alandaki işbirliğinin artmasının gerektiğini ve teknoloji işbirliği çerçevesinde öğrencilerin önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Stepanek, Çek halkı ile Türk halkı arasında benzerliklerin olduğunu söyleyerek "Türk ve Çek halkı çok uzak halklar değil. Bence çok yakın, birbirine benziyor. İkisi de dostça, yakın davranıyor." diye konuştu.

Ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ifade eden Stepanek, "Türkiye, AB için çok önemli bir ülke. Birkaç sorun var ama bunların çözülmesi lazım, bunları çözmek için çalışıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze

Stepanek, Çekya Cumhurbaşkanı'nın "Ukrayna'nın savaş hedeflerinde gerçekçi olması gerektiğine dair" açıklamasına ilişkin soru üzerine, kısa zamanda Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri geri alamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukuka, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygının son derece önemli olduğunu vurgulayan Stepanek, gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Stepanek, "Ukrayna'nın 2014'ten önceki bütünleşmiş topraklarının fiilen restore edilmesinin, uluslararası hukuka saygının temel ilkelerinden biri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin Stepanek, "İki devletli çözüm olması lazım. Birleşmiş Milletlerin kararnameleri çerçevesinde çözüm olması gerekiyor. Bizim prensibimiz bu." ifadelerini kullandı.

Stepanek, "Bu savaştan mutlu değiliz, hiç kimse mutlu değil. Büyük bir tehlike bütün bölge için." diye konuştu.