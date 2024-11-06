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Çekya Başbakanı Fiala'dan Sırbistan'a AB Üyelik Desteği

Çekya Başbakanı Fiala'dan Sırbistan'a AB Üyelik Desteği
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Haberler
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vereceğini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Fiala, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurguladı ve Sırbistan'ın AB üyeliği için gerekli adımları attığını belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda Sırbistan'a destek vereceğini belirtti.

Fiala, Belgrad'da, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edilen Fiala ve beraberindeki heyet, burada Vucic'in başkanlık ettiği heyet ile görüştü.

Görüşmelerin ardından basın toplantısında konuşan Vucic, iki ülke arasında son derece iyi ilişkiler bulunduğunu belirterek, ticaret hacminin son 12 yılda 10 kat arttığını söyledi.

Çekya'nın, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği destekten dolayı memnun olduğunu aktaran Vucic, "Çekya'nın Sırbistan'ın AB'ye katılma yolunda hiçbir zaman sorun çıkarmadığından ve bazı konularda aynı görüşte olmasak da anlayış gösterdiğinden dolayı minnettarım. Altyapı ve savunma sanayileri arasındaki işbirliğini konuştuk. Donald Trump'ın zaferinden sonra Avrupa sanayisinin ilerlemesi için daha fazla yatırım yapılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fiala ile lityum konusunda da görüştüklerini dile getiren Vucic, "Her iki ülkenin de lityum kaynakları var ve çevreyi korumak, kurallara uymak ve AB'nin dünya standartlarındaki normlarına tam riayet etmek için neler yapabileceğimizi görüştük." dedi.

Çekya Başbakanı Fiala ise Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda gerekli tüm adımları attığını ve ülkesinin üyelik sürecinde destek vereceğini kaydetti.

Balkanlar'da AB'ye katılmak isteyen ülkelerin bekletilmemesi gerektiğini dile getiren Fiala, "Çekya, Sırbistan'ın AB yolunu olabildiğince kısaltmaya çalışacak ve bir an önce üye ülke olmasını destekleyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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