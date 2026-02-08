Haberler

Çekya Başbakanı Babis, 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesini destekliyor

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmalarının yasaklanmasını desteklediğini açıkladı. Hükümetin bu konuyu gündeme aldığını belirten Babis, çocukları koruma zorunluluğuna vurgu yaptı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya platformlarının yasaklanmasını desteklediğini belirtti.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Babis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platfomundaki hesabından paylaştığı videoda, olası sosyal medya adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.

Sosyal medyanın genç kullanıcılar için zararlı olabileceği uyarısını yapan Babis, hükümetin, çocukları korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Andrej Babis, hükümetin bu konuyu da gündemlerine aldıklarını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda bir karar alması durumunda, bu sene sosyal medya yasağına ilişkin tasarının parlamentoya sunulabileceği sinyalini verdi.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Bu yıl Avrupa'da birçok ülke, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi değerlendiriyor.

