CEKUT kışın çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da temel dağcılık ile kışın oluşabilecek afetlere müdahale eğitimi alan Ceza ve Tevkifevleri Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT), çığ ve benzeri olaylarda afetzedelerin yardımına koşacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) kurulan CEKUT bünyesinde, 202 personelin katılımıyla 8 arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

Ceza infaz kurumu ve savcılıklara bağlı denetimli serbestlik müdürlüklerindeki gönüllü personelden oluşan ekipler, kurumlarda yaşanabilecek acil durumlar ile toplumsal düzeyde yaşanması olası afet ve acil durumlara müdahale amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Doğal afetlerde mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla "CEKUT Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi" alan Erzurum, Adana ve Ankara ekipleri, Palandöken Dağı'nda yaklaşık 3 bin rakımda "Temel Kış Dağcılığı ile Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi"ne katıldı.

Ekiplere, dağda yürüyüş, ilk yardım, kar altındaki kişiyi arama, bulma ve çıkarma, fiziksel ve psikolojik kontrol yapma, güvenli alana sevk etme, karda intikal, sedyeyle taşıma, yürüyüş teknikleri ve kar mağarası yapma eğitimleri verildi.

Üç gün teorik eğitim alarak saha uygulamasına geçen personel, çığ altında kalan 2 dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, senaryo gereği önce çığ düşen bölgenin etrafında güvenli alan oluşturarak sahaya girişi kapattı, alanda flamalarla işaretleme yaptı.

Hızlı arama personelinin ipucu bulması üzerine sahaya girerek yer tespiti yapan sonda ekiplerinin ardından, kürek ekipleri çığ altındaki kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sedye ile dağdan indirilen dağcı, kar motoruyla hastaneye kaldırıldı.

Orman yangınlarına müdahale, doğada arama kurtarma ile akarsu ve suda arama kurtarma eğitimleri de alacak CEKUT, yıl içerisinde tam donanımlı şekilde afetlerde hayat kurtaracak.

"Her türlü afette görev alacaklar"

Arama ve Kurtarma Eğitmeni Ahmet Çelik, AA muhabirine, CEKUT'un kurumlarda oluşabilecek acil durumlara müdahale amacıyla kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de afetlere müdahale için de kapasitenin artırıldığını ve eğitimlerin devam ettiğini belirten Çelik, "İlk eğitim aşaması ülkemizde oluşabilecek depremlere karşı yeterli kapasitede eğitim almış personel yetiştirmekti. İkinci aşamada kurumlarımızda oluşabilecek acil durumlara müdahale edebilmek için yangın ve ilk yardım eğitimleri almaktalar. Sonrasında ekiplerimiz en büyük afetlerden biri olan çığ için temel kış dağcılığı ve çığ eğitimi alarak ülkemizde oluşabilecek her türlü afette görev alacaklar." diye konuştu.

Çelik, teorik eğitim alan CEKUT'un tatbikatla da saha uygulaması yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem, yangın, sel, çığ ve orman yangınları gibi birçok afetle yüze yüze. Bunlar arasında en fazla can ve mal kaybına sebep olanlar deprem ve çığ afetidir. Bununla ilgili eğitimlerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz bu konuda sürekli kapasite artırımına devam ediyor. Bunların tamamının planlaması yapıldı. Bunun akabinde mevcut 8 ekibimize ek olarak yeni ekiplerimiz kurulup daha da güçlü bir halde afetlere müdahale yolunda ilerleyeceğiz. Devletimiz sahada çok güçlü. Bütün arama kurtarma işlerinde koordinasyonu AFAD yapmakta fakat geçen yaz olduğu gibi orman yangınlarında çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyulmakta. Bu sebeple ekiplerimizin her alanda uzmanlaşması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ve diğer resmi arama kurtarma ekipleriyle olaylara müdahale ediyoruz. Ülkemizde ve kurumlarımızda oluşabilecek her türlü acil durum ve afete müdahale etmek için ekip kapasitemiz yeterli. Ekipman olarak kapasite artırmaya devam etmekteyiz. Bundan sonra oluşabilecek her türlü afet ve acil durumda görev yapmaya hazırız."

"Türkiye'nin diğer ekiplerinin yanında yerimizi alacağız"

CEKUT Arama Kurtarma Koordinasyon Sorumlusu Serhat Seymen ise teorik ve arazideki uygulamalı eğitiminin ardından personelin kış şartlarında arama kurtarma yapabilme becerilerini test ettiklerini anlattı.

Eksiklikleri tespit edip eğitimlerde giderme yoluna gideceklerini aktaran Seymen, "Ekiplerimiz buraya tam kapasite ile geldi. Gerekli teknik arama ekipmanı, sonda, kürek, ilk yardım çadırı, barınma çadırı, güvenli alan gibi eğitimlerin tamamı alındı. Karda barınma kıyafetlerimizden uyku tulumlarına kadar gerekli teknik ekipmanımız mevcut. Ekiplerin kurtarma operasyonunda sahada başına gelebilecek kötü durumlarda kendini emniyete alması gerekir. Bununla ilgili kar mağarası çalışmalarımızı da yaptık." ifadelerini kullandı.

Seymen, ekiplere sondayla arama esnasında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla istasyon hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"CEKUT ekipleri, bundan sonraki süreçte her türlü afette görev alabilir. Bu kapasitemizi artırdığımıza inanıyorum ki bakanımızın talimatıyla artırmaya devam ediyoruz. Yeni ekiplerimiz gelişecek, bu eğitimlerimiz devam edecek. Akabinde Türkiye'nin diğer ekiplerinin yanında yerimizi alacağız."