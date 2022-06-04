ÇEKUD üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı - Haberler

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ÇEKUD üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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ÇEKUD üyeleri Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı

Yozgat'ta Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri ve izciler, Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Yozgat'ta Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) üyeleri ve izciler, Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Çamlık Milli Parkı'nda ellerinde poşetlerle etrafa atılmış cam, plastik ve kağıt atıklarını toplayan ÇEKUD üyeleri, daha sonra piknik yaptı.

ÇEKUD İl Temsilcisi Recep Günaydın, gazetecilere, derneklerinin kamu yararına faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Günaydın, dernek olarak başta ağaçlandırma olmak üzere çevre bilincini arttırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevre sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün burada, gittikçe artan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledik. Amacımız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çöplerden arındırılmış tertemiz bir doğayla karşılarken, Türkiye Çevre Haftası çalışmalarına da destek vermek ve bu toprakları vatan bilen her bir bireyin bilinçli bir çevre dostu olmasına katkı sağlamaktır." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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