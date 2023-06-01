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Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik arıza nedeniyle vatandaş sitem etti

Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik arıza nedeniyle vatandaş sitem etti

Güncel Haberler

Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler bir süre yapılamadı. Metro dışarısında kalabalık oluşturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Çekmeköy- Üsküdar metrosundaki teknik arıza nedeniyle vatandaş sitem etti

İSTANBUL - Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler bir süre yapılamadı. Metro dışarısında kalabalık oluşturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Yaşanan arızanın kumanda merkezinden kaynaklandığı öğrenilirken, istasyondan çıkan vatandaşlar Üsküdar Yamanevler istasyonları arasında yapılan ücretsiz İETT seferleri ile yoluna devam etti. Otobüs durağında yoğunluk oluşurken vatandaşlar duruma sitem etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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