Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik arıza nedeniyle vatandaş isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler bir süre yapılamadı. Metro dışarısında kalabalık oluşturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler bir süre yapılamadı. Metro dışarısında kalabalık oluşturan vatandaşlar duruma isyan etti.

Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Yaşanan arızanın kumanda merkezinden kaynaklandığı öğrenilirken, istasyondan çıkan vatandaşlar Üsküdar Yamanevler istasyonları arasında yapılan ücretsiz İETT seferleri ile yoluna devam etti. Otobüs durağında yoğunluk oluşurken vatandaşlar duruma sitem etti. - İSTANBUL