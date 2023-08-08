Çekmeköy rehabilitasyon merkezinde yangın paniği

İSTANBUL - Çekmeköy'de özel bir rehabilitasyon merkezinin bodrum katındaki elektrik panosunda patlama meydana geldi. Rehabilitasyon merkezi çalışanları binayı boşalttı, kısa süreli panik yaşandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Nur Tanesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binanın bodrum katındaki elektrik panosu patladı. Elektrik panosunun patlamasıyla yoğun duman oluştu. Çevrede kısa süreli panik meydana gelirken, personel binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol atına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.