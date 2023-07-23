Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Devrildi

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Edirne istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Adem Alter yönetimindeki 34 HY 8878 plakalı Mercedes marka hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoyol üzerinde devrildi. Yan yatan kamyon, bariyerlere çarparak durabildi. Otoyol üzerinde bulunan sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü bölgedeki hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde trafik akışının emniyetini alırken, kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları başlatıldı. - İSTANBUL