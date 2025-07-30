Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Yangın: Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Çekmeköy'deki bir sünger fabrikasında çıkan yangın sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve ormana sıçramadan söndürüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangınla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın bölgede bulunan sünger fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer alan fabrikada kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede artmış, gece birçok ilçeden görülen yangın ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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