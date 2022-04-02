Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten şaşırtan karar - Haberler

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Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten şaşırtan karar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntüler adeta izleyenleri dehşete düşürmüştü. Sokak ortasında önce bir kadını yumruklayan, sonra da çevredekilere tehditler savuran saldırgan hakkında, Emniyet tarafından açıklama yapıldı. Emniyetin saldırgan hakkında aldığı karar tepki çekti.

Sokak ortasında bir kadınla tartışan erkek, kaldırımda oturan kadını tekme tokat dövmüştü. Gördüğü şiddet sonrası çaresiz kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıkmış, mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan zanlı tepki gösterenlere tehditler savurmuştu.

Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten açıklama

EMNİYETTEN ŞAŞIRTAN KARAR

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Hakaret, Tehdit" suçu ile ilgili Çekmeköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; cuma günü saat 01.00 sıralarında, Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde F.T. isimli kadın şahsın, erkek arkadaşı S.G. isimli şahıs tarafından darp edildiği belirlenmiştir. Görevlilerimizce derhal inceleme başlatılmış, F.T. isimli şahsın şikayet müracaatının olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında, F.T. isimli şahsa ulaşılarak birimlerimize intikali sağlanmıştır.

Sokak ortasında yumruklanan kadın olayıyla ilgili emniyetten açıklama

DARBEDİLDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şahısla yapılan görüşmede; S.G. ile 1 yıldır ilişkilerinin olduğunu, ortak işyeri kurduklarını, S.G.'nin arkadaşları yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktığını ve tartışmaya dönüştüğünü, akabinde S.G.'nın kendisini darp ettiğini ancak kimseden şikayetçi olmadığını ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili ayrıca şahısların daha önce aile içi şiddetle alakalı herhangi bir müracaatlarının ve tedbir kararlarının da bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadına şiddet, Çekmeköy, Güncel, Haberler

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