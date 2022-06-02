Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada - Haberler

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Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada

ÇEKMEKÖY'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Kazalar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy, Merkez Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada cadde üzerinde ilerleyen, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra kaldırımdaki elektrik direğine vurarak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana gelen bir başka kazada motokurye, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 2 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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