Çekmeköy'deki gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki kamyonet, Reşadiye gişelerindeki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çekmeköy'deki gişelerde beton bariyere çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki B.Ç. yönetimindeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, Reşadiye gişelerindeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.Ç. ile araçtaki İ.K. ve C.T. yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan gişeler, kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.