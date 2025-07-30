Çekmeköy'deki Fabrikada Çıkan Yangın İçin Soruşturma Başlatıldı

Çekmeköy'de elyaf ve sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.