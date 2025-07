Çekmeköy'deki Fabrika Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'deki fabrika yangınının erken müdahaleyle, ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.

Vali Gül, Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında çıkan ve ekiplerin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesi gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Gül, "Bu fabrikanın şöyle bir özelliği var; hem yerleşim yerlerinin içerisinde olması hem de ormana sınır olmasından dolayı yangının büyüme ihtimali vardı. Erken müdahale edilmesi, kurumların birlikte koordine olmaları neticesinde hamdolsun ormana, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü." dedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, sonraki süreçte ortaya çıkacağını belirten Gül, yangında can kaybı veya yaralı olmadığını vurguladı.

Vali Gül, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "At çiftliği ormanın kenarında, dolayısıyla at çiftliğine de ormana da sıçramadı. Öyle bir sıkıntı yaşanmadı ama böyle bir tehlike vardı. Orman başta olmak üzere emniyet, itfaiye, jandarma, tüm kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz hepsi önlemleri aldı. Yangın kontrol altına alındı. Ormana sıçrama ihtimali artık yok. Yangının en şiddetli olduğu saatlerde de ormana ya da at çiftliğine sıçrama olmadı." ifadelerini kullandı.

Gül, daha sonra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve diğer yetkililerle yanan fabrikada incelemelerde bulundu.