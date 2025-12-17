Haberler

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu'nun Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel girişinde, Şile istikametine seyir halinde olan 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan tünel, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

