Çekmeköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Karıştı

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Şile Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobilin karıştığı olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada araçlarda hasar oluşurken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Çekmeköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şile Otoyolu'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Zincirleme kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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