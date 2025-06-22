Çekmeköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Karıştı
Şile Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobilin karıştığı olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada araçlarda hasar oluşurken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Çekmeköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şile Otoyolu'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Zincirleme kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.