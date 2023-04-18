ÇEKMEKÖY'DE YAŞANAN SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

ÇEKMEKÖY'de dün akşam saatlerinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. İkisi birden silah çekerek bir birine ateş etmeye başladı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında yerde çok sayıda kovan bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

-Bir kişinin koşarak uzaklaşması