Çekmeköy'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çekmeköy'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında, 75 yaşındaki Müslime Kaya yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çekmeköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrolde, evde yalnız olduğu öğrenilen Müslime Kaya'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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