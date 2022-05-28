Çekmeköy'de utangaç yavru maymun hayvanat bahçesinin maskotu oldu - Haberler

Çekmeköy'de utangaç yavru maymun hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Annesinin bakmadığı 20 günlük yavru maymun bakıcısıyla hayat buldu

İSTANBUL - Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından reddedilen ve bakılmayan yavru maymuna, hayvanat bahçesi ekipleri tarafından özenle bakılıyor. Şaşkın bakışları, küçücük bedeni ile dikkatleri üzerine çeken yavru maymun, utangaçlığı ve sevimliliğiyle de hayvanat bahçesinin maskotu oldu.

İstanbul'da bulunan Çekmeköy Hayvanat Bahçesi, 60 türden 450 hayvana ev sahipliği yapıyor. Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde, Resus türü anne maymun, 20 gün önce 290 gramlık doğurduğu yavrusunu reddetti. Bunun üzerine harekete geçen Hayvanat Bahçesi yetkilileri gözlerini dünyaya açan yavrunun bakımını üstlenmek için kolları sıvadı. İlk etapta küvöze alınarak bakımı veteriner hekim kontrolünde yapılan resus türü yavru maymun, şu an itibariyle 475 grama ulaştı. Yavru maymun bir yandan ekipler, tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılırken, bir yandan da özenle bakılıyor. Şaşkın bakışları, küçücük bedeni ile dikkatleri üzerine çeken yavru maymun, utangaçlığı ve sevimliliğiyle de Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nin maskotu oldu. Öte yandan yavru maymunun ismi oylama sonucu ziyaretçiler tarafından belirleneceği öğrenildi.

"Şu an beslemesi, bakımları tarafımızdan yapılıyor"

Yavrunun beslenmesini ve bakımını üstelendiklerini anlatan Çekmeköy hayvanat bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, "Resus maymunumuz, kendisini 290 gram olarak elimize aldık. Şu anda yaklaşık tam 20 günlük. Bu güzel maymunumuz da şu anda 475 grama ulaştı. Şu an beslemesi, bakımları tarafımızdan yapılıyor. Yavru maymunun annesi de burada, annenin yavruya bakmadığını görünce veya farklı besleyememe gibi durumlarda bizler özel olarak müdahale ediyoruz. Bununla birlikte hem bakıcılarımız hem veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimizle birlikte bu güzel yavrumuz ve bunun gibi birçok daha yeni dünyaya gelen annesinin bakamadığı türden olan yavrularımıza yine büyütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

"Biraz utangaç, eliyle yüzünü saklıyor"

Burak Memişoğlu devamında, "Maymunumuzun henüz bir ismi yok. İsmini ise özellikle ziyaretimize gelen ziyaretçilerimizin karar vereceği, özellikle internet sitesi üzerinden de bir katılım kampanyasıyla ziyaretçilerimize koydurmayı düşünüyoruz. Birkaç seçenekler sunacağız ve en güzel ismi i çoğunluk olan ziyaretçilerimizin verdiği oylamayla bu güzel yavrumuza koyacağız. Arada bir güneşlenmeye çıkıyor. Arada bir çimlerin üstünde yuvarlanıyor. Şu an bakın biraz utangaç gibi eliyle yüzünü saklıyor. Biraz da nazardan korkuyor diyebilirim." diye konuştu.