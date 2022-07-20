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Çekmeköy'de trafikte drift yaptı; ehliyetine el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çekmeköy'de trafikte drift yaptı; ehliyetine el konuldu

ÇEKMEKÖY'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü yakalandı. 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine el konulan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Jeyhun S. isimli sürücünün 34 NB 9602 plakalı otomobiliyle Çekmeköy, Necip Fazıl Kısakürek

Caddesi'nde trafiği tehlikeye atarak drift yaptığını belirledi. Jeyhun S.'yi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Jeyhun S.'ye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Sürücünün 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine daimi olarak el konuldu.


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