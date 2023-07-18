Çekmeköy'de Tır Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Güncel Haberler
Çekmeköy'de meydana gelen kazada, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü Suat Çankır yara almadan kurtuldu. Tırın lastiği patladıktan sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyeri aşarak boşluğa düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın kaldırma çalışmaları ise hala devam ediyor.
Çekmeköy'de yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Suat Çankır idaresindeki metal parçaları taşıyan 34 FL 8465 plakalı tırın, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Çekmeköy Nişantepe mevkisinde lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Çankır, kazadan yara almadan kurtuldu.
Ekiplerin, devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.