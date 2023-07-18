Çekmeköy'de Tır Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Çekmeköy'de meydana gelen kazada, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü Suat Çankır yara almadan kurtuldu. Tırın lastiği patladıktan sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyeri aşarak boşluğa düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın kaldırma çalışmaları ise hala devam ediyor.