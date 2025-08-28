Çekmeköy'de TIR Kazası: 6 Yaralı

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpması sonucu 2 jandarma personeli, TIR'da bulunan 2 şoför ve bölgedeki 1 kişi yaralandı. yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralanan jandarma personellerini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpması sonucu 2 jandarma personeli, TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Yağız Özen ile kontrol noktasında yaralanan sivil vatandaş T.Ö. kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. TIR'ın yedek şoförü Kadir Koç'un ise kaldırıldığı hastanede tedaviyi reddettiği öğrenildi.

VALİ GÜL ZİYARET ETTİ

Kazada yaralanan jandarma personelleri H.D. ve M.K.'nin ise tedavileri sürüyor. Jandarmaları kaldırıldıkları hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.