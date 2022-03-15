Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Çekmeköy'de tekel bayisinden alkollü içecek alarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çekmeköy'de tekel bayisinden alkollü içecek alarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinden 38 bin lira değerinde alkollü içeceğin çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 4 şüphelinin, girdikleri iş yerinde perdeleme yöntemiyle bir kişi satıcıyı meşgul ederken, diğerlerinin raflardaki alkollü içecekleri aldıklarını, tekel bayisini bu şekilde 38 bin lira zarara uğrattıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler F.Y.Ç, K.B. ile yaşları küçük A.E. ve M.E.Ç'nin farklı zamanlarda tekel bayisine gelerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

AA / Güncel

İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title