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Çekmeköy'de sürücüsünün park sırasında fren yerine gazına bastığı otomobil pastaneye girdi

Çekmeköy'de sürücüsünün park sırasında fren yerine gazına bastığı otomobil pastaneye girdi

Güncel Haberler

Çekmeköy'de otomobilin pastaneye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de otomobilin pastaneye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Evrin E. dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde park etmeye çalıştığı otomobiliyle, fren yerine gaza basınca pastaneye girdi.

Kazada ikisi pastane çalışanı 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

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