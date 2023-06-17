Çekmeköy'de sürücüsünün park sırasında fren yerine gazına bastığı otomobil pastaneye girdi
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Çekmeköy'de otomobilin pastaneye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çekmeköy'de otomobilin pastaneye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Evrin E. dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde park etmeye çalıştığı otomobiliyle, fren yerine gaza basınca pastaneye girdi.
Kazada ikisi pastane çalışanı 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel