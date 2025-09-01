Çekmeköy'de Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in Cinayeti: 8 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da, eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesiyle ilgili gözaltında bulunan 2'si çocuk 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta Tuncay Meriç'in kafede oturduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki 6 zanlı ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki 2 çocuk şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştiren Efe H. (17) ile azmettiricilerin de bulunduğu, 1'i kadın 3 zanlının ise saldırganı iki araçla Edirne'ye kaçırırken yakalandıkları öğrenildi.

Öte yandan, Edirne'de, saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.