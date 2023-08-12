Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda Ayaklarıyla Direksiyon Kullanan Sürücü

Çekmeköy- Şile otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, trafikte ilerlerken aracının direksiyonunu ayaklarıyla tutarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. O anları arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

Çekmeköy'de Şile Otoyolu'nda bir sürücü, seyir halindeyken aracının direksiyonunu ayaklarıyla tutarak trafikte ilerledi. Arkadaşları ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Çekmeköy- Şile otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu esnada ayaklarıyla direksiyonu tutarak kullanmaya çalıştı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan otomobil sürücüsü uzun süre bu şekilde ilerledi. Sürücünün yanında bulunan arkadaşları ise o anları kayda aldı. - İSTANBUL