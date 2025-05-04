Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: İki Kez Hedef Olmuş Bir Bina

ÇEKMEKÖY'de bir binaya 4 ay aradan sonra tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 2 Mayıs'ta saat 00.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caddede bulunan 4 katlı binaya silahla ateş açıldı. Mermiler binanın giriş katında bulunan iş yeri ile üst katındaki daireye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İncelemeler sırasında binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 15 adet boş kovan bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Aynı binaya 4 ay önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

'İŞ YERİNE ATEŞ ETMİŞLER'

Evine kurşun isabet eden Sefer Balcı, "Yeni yatmıştım, birden silah sesi geldi. Benim kaldığım odaya geldiğini anladım. Ne oldu diye yataktan fırladım. Karşı odaya geçtim silah sesi kesildi. Fakat herkes ayaklandı, o anda olan oldu. Alt katımızda bulunan iş yerine ateş etmişler normalde ama benim oturduğum daireye de isabet etti. Polisler geldi inceleme yaptılar. Biz de karakola giderek ifademizi verdik" dedi.

'EŞİM ÖLMÜŞ OLABİLİRDİ'

Sefer Balcı'nın eşi Ayşe Balcı, "Eşim yatmıştı, ben ayaktaydım. 10 dakika sonra bir gürültüyle ayaklandık. Ben dışarıda bir olay oldu zannettim. Mermilerin buraya isabet ettiğini düşünemedim. Sonra koridora geldim, eşimin yerde olduğunu gördüm. Kendisine sordum neden yere attın kendini diye. Meğer mermiler buraya isabet etmiş, o anda anlayamadım. Eşim 'Pencereye bak, kurşunlar buraya geldi' dedi. Binaya 15 tane kurşun isabet etmiş, bizim daireye beş tanesi isabet etmiş. Diğerleri dış duvara gelmiş. Daha önce alt kata saldırı olmuştu. O zaman da inşallah bizim başımıza gelmez demiştik, korktuğumuz başımıza geldi. Çok şükür ölü yaralı yok ama bir 10 dakika ile kurtardık. Eşim ölmüş olabilirdi, çok şükür atlattık" diye konuştu.