Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
Alemdağ-Şile Yolu'nda seyir halinde olan hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kamyonda hasar meydana geldi.
Çekmeköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alemdağ- Şile Yolu'nda Ümraniye istikametine ilerleyen Serhat Ö. idaresindeki 41 KT 702 plakalı hafriyat kamyonunun kupasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, kamyonda hasar oluştu.