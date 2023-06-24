Çekmeköy'de Servis Minibüsü Alev Aldı

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Sürücü yangına müdahale etse de kontrol altına alamayınca itfaiye ve jandarma yardıma geldi. Yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.