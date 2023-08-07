Çekmeköy'de Rehabilitasyon Merkezinde Yangın Çıktı

Çekmeköy'de bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ÇEKMEKÖY'DE bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin bodrum katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Nurtanesi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı özel bir rehabilitasyon merkezinin bodrum katında çıktı. İddiaya göre, bodrum katta bulunan eşyalar bilinmeyen henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri korku ve panikle sokağa çıktı. Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışmasını sürdürüyor.