Çekmeköy'de Özel Halk Otobüsü Zincirleme Kazaya Karıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

(İSTANBUL) Çekmeköy'de Özel Halk Otobüsü'nün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti. İett'den yapılan açıklamada kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Durağı kesiminde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme kaza yaptı. Otobüs önce park halindeki taksi, kamyonete çarptıktan sonra yolcuların beklediği durağa girdi. Kazada özel halk otobüs şoförü ile beraber 5 kişi yaralandı bir kişi de hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İett, kaza ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Emniyet ve İETT tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.