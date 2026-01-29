Haberler

Çekmeköy'de kamyonetin çektiği tekne yola düştü

Güncelleme:
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmadı, ancak olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orta şeritte seyreden kamyonetin çektiği römorkun üzerinde bulunan kamyonet çekme aparatının kopması nedeniyle yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekipleri geldi. Ekipler yola düşen tekne nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Teknenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
