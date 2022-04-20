Çekmeköy'de otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

ÇEKMEKÖY'de kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Temel Karagöz'ün kullandığı 55 AAG 480 plakalı otomobil, aynı yönde giden Serhat Orcan yönetimindeki 54 AFB 429 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALIYA MÜDAHALE ETTİK AMA ARKADAŞININ NABZI ATMIYORDU

"Şoför direksiyonda yatıyordu. Biz ona müdahale ettik ama diğer arkadaşının nabzı atmıyordu. Kapıları zorla açarak yaralıyı kendimiz çıkardık. Araçta kaza nedeniyle yangın vardı. Yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdük. Kamyona arkadan çarpmış. Bilinci açık olan yaralıya sorduk. 'Bir şey hatırlamıyorum.' dedi."

Demirören Haber Ajansı / Güncel