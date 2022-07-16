Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:

Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi'nde H.Ö.B. yönetimindeki 34 HB 2077 plakalı otomobil, Çavuşbaşı Caddesi'ne döndüğü sırada kaldırımda bulunan N.B'ye (41) çarpmasının ardından marketin duvarında asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.Ö.B, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title