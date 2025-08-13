Çekmeköy'de Otomobil Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de Otomobil Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti
Şile Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Yelda Karaduman idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Yapılan müdahalelerde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çekmeköy'de şarampole devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti.

Şile Yolunda Yelda Karaduman (40) idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
