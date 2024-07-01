Çekmeköy'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakınında bulunan Alemdağ Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen de geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel