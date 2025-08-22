Çekmeköy'de Orman Yangını Hızla Söndürüldü
Çekmeköy'deki Alemdağ Ormanı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alemdağ Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Helikopterle de müdahale edilen yangın, yürütülen çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel