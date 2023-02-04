Çekmeköy'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Çekmeköy'de müstakil bir evin ikinci katında çıkan yangın hasara yol açtı. İstanbul Çekmeköy'de müstakil bir evin ikinci katında çıkan yangın hasara yol açtı. Sırapınar Mahallesi Merkez Sokak'taki iki katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü. Soba nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın, binada hasar neden oldu. Kaynak: AA / Güncel Jandarma İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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