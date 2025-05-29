Çekmeköy'de Motosikletli Grubun Bıçaklı Saldırısı

Çekmeköy'de Motosikletli Grubun Bıçaklı Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de motosikletli bir grup, yolda karşılaştıkları bir kişiye bıçakla saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ÇEKMEKÖY'de motosikletli grup, yolda bir kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştıkları kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheliler saldırının ardından motosikletlerle kaçarken, bıçaklanan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların yerde yatan kişiyi bıçakladıkları anlar yer aldı. Saldırı anında bıçaklanan kişi, "Ben Muharrem'in kardeşiyim, bırak bizi" derken, saldırgan ise "Çok taktım, devam et" diyerek motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu

Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.