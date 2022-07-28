Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler

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Çekmeköy'de motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Çekmeköy'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güngören Mahallesi'ndeki bir adresten 24 Temmuz'da motosiklet çalındığı yönünde bilgi alınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araştırma yapan ekipler, hırsızlığı yaşı küçük 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelilerden C.K, 27 Temmuz'da Nişantepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K, sevk edildiği adliye makamlarca serbest bırakıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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