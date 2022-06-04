Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı - Haberler

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Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı

AA - Güncel
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Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı

Çekmeköy'de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sokaktan 2 Haziran'da gece geç saatlerde motosiklet çalınmasıyla ilgili Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 şüphelinin motosikletin olduğu sokağa beyaz otomobille geldiklerini, zanlılardan birinin kask taktıktan sonra motosikleti çalarak uzaklaştığını belirledi.

Görüntülerden tespit edilen şüpheliler E.B. ve M.C.A, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AA / Güncel

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