Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı - Haberler

Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı Çekmeköy'de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı. Çekmeköy'de motosiklet çaldıkları gerekçesiyle aranan 2 şüpheli yakalandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sokaktan 2 Haziran'da gece geç saatlerde motosiklet çalınmasıyla ilgili Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 şüphelinin motosikletin olduğu sokağa beyaz otomobille geldiklerini, zanlılardan birinin kask taktıktan sonra motosikleti çalarak uzaklaştığını belirledi. Görüntülerden tespit edilen şüpheliler E.B. ve M.C.A, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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