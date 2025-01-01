Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir görevli hastaneye kaldırıldı.
Çekmeköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde mobilya ürünleri satılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen bir görevli, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mağazada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel