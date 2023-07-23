Çekmeköy'de mıcır yüklü kamyon devrildi

ÇEKMEKÖY'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun şoförü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Alter'in kullandığı 34 HY 8878 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yatan kamyon bir süre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan Alter, İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alter, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralanan kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.