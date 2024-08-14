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Çekmeköy'de Mıcır Yüklü Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı

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Çekmeköy'de seyir halinde bulunan mıcır yüklü hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, kamyon hasar gördü.

Çekmeköy'de, seyir halinde bulunan mıcır yüklü hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Serhat Öğren idaresindeki 41 KT 702 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoför Öğren, aracı yolun sağına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona köpüklü su ile müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeride düşürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hafriyat kamyonunda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çekmeköy İtfaiye İtfaiye Trafik Yaşam Güncel Haberler

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