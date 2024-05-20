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Çekmeköy'de makas atan sürücüye 7 bin 819 lira para cezası

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İstanbul'da Şile Bağlantı Yolu Taşdelen mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası verildi. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çekmeköy'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 14 Mayıs'ta Şile Bağlantı Yolu Taşdelen mevkisinde makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 GHD 210 plakalı araç sürücüsü C.P'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atma", "önünde giden araçları yeterli mesafede izlememek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü C.P., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Alemdağ Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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