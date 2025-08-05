Çekmeköy'de Mahsur Kalan Yolcuların Tuhaf Anları

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Çekmeköy metro durağındaki asansör arızalandı, yolcular mahsur kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Çekmeköy'de yolcuların arızalanan metro asansöründe mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar-Samandıra metro hattının Çekmeköy durağında yolcuların bulunduğu asansör hareket halindeyken henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

İki katın orta noktasında arıza yapan asansörden inemeyen yolcular, çağrı cihazını kullanarak istasyondaki görevlilere bilgi verdi.

Belirtilen yere gelen görevliler, asansörün zemine ulaşmasını sağlayarak yolcuları tahliye etti.

Bu anlar, asansörde mahsur kalan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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