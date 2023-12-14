Çekmeköy'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüs Yakalandı

Çekmeköy'de yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yapan minibüsün sürücüsü yakalandı. Sürücüye ceza kesildi ve minibüs trafikten men edildi.

Çekmeköy'de korsan taşımacılık yapılan minibüsün sürücüsü, sivil trafik polislerinin denetiminde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil kıyafetli trafik polisleri, Çavuşbaşı Caddesi'ndeki denetimlerde Ş.K'nin kullandığı 34 LCR 807 plakalı minibüsü durdurdu.

Ruhsatı olmayan minibüsün şasi numarasından yola çıkarak yapılan kontrollerde ise aracın aslında 10 AJS 338 plakasına kayıtlı olduğu, ikiz plaka yöntemiyle korsan taşımacılıkta kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü Ş.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 42 bin 401 lira ceza kesildi.

Sürücü Ş.K. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü, minibüs de trafikten men edildi.