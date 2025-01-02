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Çekmeköy'de Kiliseye Kurşun Sıkan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Çekmeköy'de Kiliseye Kurşun Sıkan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çekmeköy'de, Kurtuluş Kiliseleri Derneği'nin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.

Çekmeköy'de, bir kiliseye ait derneği kurşunladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneğinin tabancayla kurşunlanmasına yönelik inceleme başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen Serkan P. (33) ile Veysi A'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerden Veysi A'nın evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Serkan P'nin, emniyetteki ifadesinde "alacak verecek meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini, Göngören'den Veysi A. ile olay yerine gittiklerini ve tabancayla derneğe bir el ateş ettiklerini" aktardığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.?

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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